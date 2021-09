La Fiorentina recupera pezzi contro il Napoli. Un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo. Castrovilli ancora out

La Fiorentina sta continuando a preparare la partita di domenica prossima contro il Napoli.

Il tecnico Italiano potrà di nuovo contare su Gonzalez, che ha scontato la giornata di squalifica inflittagli dal giudice sportivo. Anche ieri Venuti si è allenato in gruppo e quindi è pienamente disponibile per questo incontro, anche se il favorito per giocare nel ruolo di terzino destro è lo spagnolo Odriozola.

In difesa l’allenatore dovrà scegliere chi schierare tra Quarta e Igor a fianco di Milenkovic. Mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Pulgar e Torreira per il ruolo di regista. Castrovilli invece è ancora out: il suo obiettivo è quello di esserci per la partita con il Venezia.