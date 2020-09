Fiorentina-Reggiana: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Strano ma vero ma siamo già all’ultimo test pre campionato per la Fiorentina, che alle 18 aspetta la Reggiana al “Franchi”, esattamente a sette giorni dall’esordio in campionato con il Torino. Sarà per altro la seconda amichevole in due giorni per la squadra di Iachini, dopo il 5-1 di ieri al Grosseto: occasione in più quindi per mettere minuti nelle gambe, soprattutto per coloro che come Biraghi e Bonaventura hanno giocato ieri i loro primi scampoli. Appuntamento classico con la nostra diretta testuale, dalle 18, con le voci dei protagonisti al termine della gara.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Kouamè. All. Iachini.

REGGIANA: Cerofolini, Di Gennaro, Martinelli, Muratore, Rossi, Costa, Voltan, Zampano, Mazzocchi, Radrezza, Lunetta. All. Alvini.