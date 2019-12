Kevin Bonifazi è uno dei profili seguiti con maggior attenzione da parte della Fiorentina. Il difensore non sta trovando molto spazio al Torino e per questo a gennaio potrebbe salutare. La Viola ci pensa e intanto ha presentato una richiesta ufficiale al club granata. Come riportato da alfredopedulla.com, è Bonifazi il primo nome per la difesa e l’investimento che la Fiorentina vorrebbe fare per rinforzare la difesa.