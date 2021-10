Fiorentina, ritrovare la vittoria dopo la sosta

Dovrà subito ritrovare la vittoria dopo la sosta per le Nazionali. La Fiorentina ha le potenzialità per fare bene in questo campionato, e lo sta dimostrando ampiamente. Dodici punti in sette gare disputate non sono da tutti, d’altronde.

Un campionato con prospettive rosee

Quello che bisogna tenere bene a mente è il fatto che questo campionato sia molto complicato, per tutte le squadre. Il livello medio sembra essersi alzato rispetto a qualche anno fa, o quantomeno sembra che si sia assistito ad una sorta di livellamento, che ha reso alcune squadre molto più competitive. La Fiorentina è sicuramente una di queste. Le uniche tre sconfitte sono arrivate contro squadre del calibro di Roma, Inter e Napoli, tra le più in forma e attrezzate di questo campionato. Ma se i numeri rimarranno questi, sicuramente il futuro della Viola sarà assolutamente roseo.

Sfida veneta

Ora è il momento già di concentrarsi alla gara dopo la sosta. Il 18 ottobre, infatti, ci sarà da affrontare il Venezia, squadra ostica ma tutt'altro che impossibile da battere. La squadra di Zanetti ha racimolato cinque punti da inizio campionato e viene da due pareggi in extremis (contro Torino e Cagliari). Sarà una gara sicuramente insidiosa, ma i toscani hanno le carte in regola per trovare tre punti importanti.

Sul fronte infortuni, purtroppo la formazione viola dovrà fare sicuramente a meno del proprio portiere titolare Dragowski, che si è infortunato contro il Napoli e dovrà stare fuori per 5-6 settimane.

Situazione Vlahovic

Ma tiene anche banco la situazione Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha già cominciato bene questa stagione, siglando quattro reti in sette presenze. Ma è ancora al centro di una vicenda legata al suo mancato rinnovo. Nonostante l’importante offerta fatta dal presidente Rocco Commisso per venire incontro sia alle sue richieste, sia a quelle del manager, dal serbo e dal suo procuratore non è arrivato l’OK alla proposta. Fatto questo che ha scatenato la reazione del numero uno gigliato.

E adesso una cessione a gennaio non è più una chimera o una mera ipotesi, anche se il presidente Commisso richiede una cifra molto significativa per il cartellino del proprio centravanti (75 milioni di euro sarebbe stata la clausola rescissoria prevista nel nuovo contratto).