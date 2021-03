Fiorentina-Roma: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Dopo la bruciante sconfitta contro l’Udinese, la Fiorentina comincia un importante mese di marzo al Franchi contro la Roma. Anche i giallorossi di Fonseca arrivano da una sconfitta, in casa contro il Milan per 1-2. Nelle ultime quattro partite in casa la squadra di Prandelli ha vinto tre volte, battuta soltanto dall’Inter. La Roma in trasferta viene da due sconfitte e un pareggio, con il particolare di non aver mai segnato negli ultimi 270 minuti giocati lontani dall’Olimpico. Fischio d’inizio del signor Calvarese alle ore 20,45. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti al termine della gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.