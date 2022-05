Fiorentina-Roma, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro la Roma, in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Uno snodo cruciale nella corsa all’Europa per la squadra di Italiano, che Fiorentinanews.com seguirà come sempre con la sua diretta testuale. Potrete seguire la partita azione dopo azione, commentando tutto ciò che succede in campo. Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.