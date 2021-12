Fiorentina-Salernitana: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Dopo il convincente successo ottenuto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, la Fiorentina torna in campo nell’anticipo del sabato pomeriggio contro la Salernitana di Franck Ribery. I gigliati di Italiano, cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva alla ricerca di quella tanto sperata continuità. Fischio d’inizio alle 15, agli ordini del sig. Gersini della sezione di Genova, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.