Fiorentina-Sampdoria: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Ad appena tre giorni di distanza dalla sconfitta nel derby contro l’Empoli nei minuti finali della partita, la Fiorentina torna subito in campo. All’Artemio Franchi, sarà di scena la Sampdoria: i blucerchiati, reduci da due vittorie di fila contro Salernitana ed Hellas Verona, arrivano a Firenze per conquistare la striscia positiva di risultati. Nella passata stagione, al Franchi finì 2-1 per la squadra all’epoca allenata da Ranieri: Quagliarella e Verre resero inutile il momentaneo pareggio di Vlahovic.

Appuntamento alle 15 al Franchi per la 15esima giornata di Serie A, agli ordini del sig. Dionisi della sezione di L’Aquila. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.