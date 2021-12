Fiorentina-Sassuolo: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La Fiorentina è chiamata ai tre punti per riconquistare le posizioni perse in classifica dopo il sorpasso subito da parte di Juventus e Roma. Per farlo deve superare l’ultimo esame dell’anno all’Artemio Franchi contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra viola è reduce da sei vittorie consecutive tra le mura di casa, mentre i neroverdi vengono da cinque risultati utili consecutivi in campionato. Fischio d’inizio della gara alle 12.30 da parte dell’arbitro Marco Serra. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale, aggiornandovi su tutto quello che succede in campo.

