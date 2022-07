Fiorentina senti Orsi: “Viola in lotta per il quarto posto, va risolta la questione della gerarchia tra i pali, Italiano dovrà fare ancora meglio”

La Fiorentina è la squadra rivelazione della passata stagione e dopo la conferma di Italiano e un mercato fin qui rapido ed efficace per molti può rappresentare una delle squadre da tenere in considerazione per la corsa alle prime posizioni.

Della stagione che attende i Viola ha parlato Nando Orsi, ex calciatore ed attuale opinionista di Sky Sport, direttamente ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno sottolineando fin dall’inizio che: “I Viola sono attesi da un’annata complicata, ricca di impegni. La Fiorentina ha fatto bene a muoversi con largo anticipo anche se il mercato chiuderà il 31 agosto. Considerato che il Napoli ha un livello tecnico inferiore rispetto alla passata stagione penso che i Viola potrebbero davvero lottare per il quarto posto“.

Orsi ha aggiunto: “Rispetto a poco tempo fa era inimmaginabile pensare che la Fiorentina sarebbe potuta arrivare in questa situazione. Fondamentale è stata la fiducia data a Italiano. Anche gli acquisti sono molto importanti: Gollini vuole riscattarsi anche se non vedo una grande differenza rispetto a Terracciano. La Fiorentina dovrà risolvere alla svelta la questione delle gerarchie tra i pali. Il fatto che il portiere sappia giocare con i piedi è di grande rilevanza: è il nuovo indirizzo del calcio anche se secondo me è più importante come si para“.

Infine, su Ikoné e Italiano, Orsi ha concluso: “Ikoné non ha caratteristiche adatte ad essere concreto sotto porta. Vanno ricercati i gol con gli inserimenti dei centrocampisti. Quanto a Italiano, penso che dovrà fare i conti con un aumento della pressione e sarà compito suo riconfermarsi e anzi migliorarsi ulteriormente“.