Fiorentina senza ‘centravanti di scorta’. Ma chi sarebbe stato disposto ad accontentarsi delle ‘briciole’ lasciate da Vlahovic?

Al mercato della Fiorentina è mancata la cosiddetta “ciliegina sulla torta” che in tanti avevano individuato in Domenico Berardi. Tuttavia alla squadra di Italiano manca anche un vice Vlahovic, visto che Kokorin non sembra adatto a ricoprire quel ruolo, e soprattutto, almeno per adesso, non ha mostrato le dovute garanzie tecniche e fisiche.

La società viola ha puntato tutto su Vlahovic, e come dare loro torto. Sicuramente ci saranno state delle trattative intavolate per provare a regalare al mister gigliato un’alternativa al serbo, ma alla fine sulle rive dell’Arno non è arrivato nessun ‘centravanti di scorta’.

Beh sì, proprio di quel ruolo si tratta, ed è proprio per questo che non è stato facile trovare un giocatore disposto a trasferirsi in viola ed accontentarsi delle briciole che lascerà Vlahovic nel ruolo di prima punta durante l’arco di tutta la stagione. Per intendersi, il Caputo di turno difficilmente sarebbe stato disposto a vestire la maglia viola per giocare da alternativa al serbo. Dunque all in sull’attaccante serbo classe ’00, e se l’inizio è stato questo, la Fiorentina può ben sperare.