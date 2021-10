Fiorentina senza regia: Italiano è in emergenza

Proprio come quella precedente, al termine della sosta per le Nazionali la Fiorentina sarà di scena in trasferta. In questo caso, però, la squadra di Vincenzo Italiano potrà beneficiare di due giorni in più di riposo che permetteranno al tecnico viola di poter gestire meglio il ritorno dei sudamericani. Gli ultimi a tornare a Firenze saranno Torreira e Pulgar, i due registi della Viola: oltre a loro due, a centrocampo mancherà Castrovilli e Amrabat non potrà allenarsi in gruppo fino a domani perché impegnato con il Marocco.

L’unica certezza, ad oggi, è rappresentato da quel Bonaventura che in riva all’Arno sta vivendo cuna seconda giovinezza. Jack non ha mai saltato una partita ed è stato il più continuo in questo inizio di stagione: un gol e quattro assist fino ad ora, ma anche tanta qualità e quantità. Sulla sinistra Duncan è in leggero vantaggio su Maleh, che sta spingendo forte sull’acceleratore e vorrebbe giocare dal 1’ contro la sua ex squadra.

L’incertezza riguarda il ruolo di giocatore davanti a difesa: nelle ultime quattro partite a ranghi completi post-Atalanta, in quella posizione ha giocato titolare due volte Pulgar (contro Genoa e Napoli) e due Torreira (contro Udinese e Inter). A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.