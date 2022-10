Fiorentina: Serve un’impresa per essere padroni del nostro destino

Giovedì prossimo la Fiorentina ritornerà in campo. Stavolta lo farà per la Conference League, dove ci sarà da affrontare la formazione leader della classifica nel girone dei viola: l’Istanbul Basaksehir.

Detto che il secondo posto sembra praticamente già essere in cassaforte, per puntare al primo serve un’impresa. La sconfitta per 3-0 subita in Turchia e i tre punti di vantaggio, consentono al Basaksehir di dormire sonni relativamente tranquilli. I gigliati dovrebbero vincere con tre gol di scarto per riportare la situazione in parità assoluta e rimandare la questione all’ultimo turno. Mentre con quattro gol di scarto, la Fiorentina supererebbe i turchi per differenza reti negli scontri diretti e diventerebbe padrona del proprio destino.

Vincere il raggruppamento sarebbe fondamentale e consentirebbe di evitare un turno eliminatorio di spareggio contro una delle terze dei gironi di Europa League.