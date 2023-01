Fiorentina-Spezia, c’è l’accordo per la cessione di Zurkowski. Ma il polacco…

Szymon Zurkowski vuole lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Non essendovi riuscito nell’ultima finestra estiva, il giocatore polacco ci vuole riprovare a gennaio. E secondo quanto riferito da Sky Sport, la società viola avrebbe trovato un accordo con lo Spezia per il trasferimento del giocatore.

Il problema? La volontà del calciatore, che non disdegnerebbe di tornare in quell’Empoli dove si è trovato tanto bene nel corso della passata stagione. Da capire, allora, se la Fiorentina ricucirà i rapporti con il club di Corsi, deterioratisi la scorsa estate per il rifiuto alla cessione di Parisi, oppure cercherà di convincere il ragazzo ad accettare altre offerte (ipotesi in egual modo fattibile).