Fiorentina-Spezia è anche Italiano-Semplici. Si incrocia il passato dei due allenatori… con ricordi opposti

Fiorentina-Spezia, in programma domani alle 14:30, rappresenta una grande occasione per entrambe le squadre: la Viola può rimanere in corsa per il settimo posto e tagliare il traguardo delle dieci vittorie consecutive, mentre i bianconeri hanno l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali in chiave salvezza.

Oltre questi presupposti, la partita è anche un incrocio tra il passato dei due allenatori: Vincenzo Italiano e Leonardo Semplici. Il primo ha allenato lo Spezia dal 2019 al 2021, mentre il secondo si è seduto sulla panchina della Primavera viola per tre anni, dal 2011 al 2014. I due si sono incrociati soltanto una volta, in uno Spezia-Cagliari 2-1 nel 2021 vinto dall’attuale allenatore della Fiorentina.

Da evidenziare, soprattutto, la differenza del ricordo lasciato nelle due piazze. Dal punto di vista dei risultati, Italiano ha scritto la storia dello Spezia, raggiungendo la Serie A e conquistando la prima salvezza; tuttavia, il suo passaggio alla Fiorentina non è mai stato digerito dal tifo bianconero. Rapporto tutt’altro che conflittuale con il pubblico viola per Semplici, nato a Firenze e dichiarato tifoso viola, oltre a lasciare il segno in Primavera vincendo la Supercoppa nel 2011.