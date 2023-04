Fiorentina-Spezia: Segui la DIRETTA su Fiorentinanews.com

A caccia di nuovi punti in classifica, a caccia di un record da battere che dura da più di sessanta anni. Questa la missione della Fiorentina di Italiano oggi pomeriggio, quando i viola ospiteranno al Franchi lo Spezia dell’ex Leonardo Semplici. Fischio d’inizio alle ore 14:30, agli ordini del sig. Dionisi , e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.