Fiorentina-Spezia: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Alle 15.00 la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo all’Artemio Franchi per affrontare lo Spezia nella gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta esterna contro la Lazio la squadra viola vuole recuperare posizioni in classifica e oggi i tre punti sembrerebbero d’obbligo. Italiano ritrova per la prima volta la compagine ligure da avversario, dopo un inizio di campionato non facile per gli spezzini agli ordini di Thiago Motta: otto punti e un diciassettesimo posto che continua a fare paura. A dare il fischio d’inizio sarà il signor Antonio Giua.

