Barone fa pressing su Palazzo Vecchio che sceglie la via del silenzio. Un incontro a stretto giro di posta

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, va in pressing su Palazzo Vecchio sulla questione stadio. Quell'”Impensabile vedere la squadra fuori Firenze per due anni” è stato recepito dall’amministrazione comunale che però evita di esporsi troppo sulla questione, scegliendo la via del silenzio e non replicando a quanto detto dal dirigente gigliato.

Un incontro però potrebbe avvenire a stretto giro di posta. Con la Fiorentina si parlerà dell’eventuale trasloco e delle concessioni. La scadenza è per fine mese e per allora potrebbe anche esserci la risposta della Commissione Europea sulla tranche dei fondi del Pnrr che sono in bilico.

Il tutto alla presenza di Rocco Commisso che dovrebbe tornare dagli States in tempo per vedere la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese.