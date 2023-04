Stadio Franchi: Ogni giorno che passa aumenta il pessimismo sull’arrivo dei fondi UE. E senza quei soldi, il governo…

La Commissione Europea non ha dato ancora il via libera per il versamento della terza tranche, da 19 miliardi di euro, che spetta all’Italia relativamente ai fondi del Pnrr. La decisione dovrebbe arrivare a fine aprile, ma Firenze attende risposte certe dal governo, visto che una parte di questi fondi, secondo il piano consegnato all’Ue era prevista che potesse essere utilizzata per la ristrutturazione dello stadio Franchi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del La Nazione, ogni giorno che passa si registrano sensazioni sempre più pessimistiche sulla concessione da parte dell’Ue dei fondi se il governo continuerà a includere la ristrutturazione del Franchi e quella dello stadio del Venezia.

Qualora da Bruxelles non arrivassero notizie positive, il governo sarebbe chiamato a trovare risorse proprie per completare entrambi i progetti.