Fiorentina ti ricordi il sogno Tonali? Adesso la sua cessione al Newcastle sarà la più cara della storia per un italiano

Ormai sono passati quattro anni da quando Montella voleva portare a Firenze Sandro Tonali per farlo diventare il regista della sua Fiorentina 2.0. Il Brescia però resistette alle avances viola, chiedendo per lui una cifra oltre i 30 milioni e cedendolo un anno dopo al Milan.

Adesso sono proprio i rossoneri ad aver chiuso la sua cessione al Newcastle per una cifra record per la storia del calcio italiano: 70 milioni di euro più 10 di bonus. Si tratta della cessione più cara di un giocatore italiano nella storia del calcio. Superati i 57 milioni di euro spesi dal Chelsea per strappare Jorginho al Napoli. Trattativa chiusa, manca solo l’ufficialità.