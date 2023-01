Fiorentina-Torino: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Inaspettatamente in corsa per l’Europa e con uno scontro diretto vero e proprio a portata di mano: è diventata questo la gara tra Fiorentina e Torino di questa sera. Occasione per dare una scossa ad un campionato che sembrava morto dopo il k.o. di Roma di domenica scorsa e preview del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà le due squadre ritrovarsi anche il prossimo 1 febbraio. Appuntamento alle 20,45 al ‘Franchi’ agli ordini del sig. Dionisi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro con lo spazio per la pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.