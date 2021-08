Fiorentina-Torino: segui la nostra diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si torna in campo ed è la prima al ‘Franchi’ in questa nuova Serie A per la Fiorentina, esattamente come lo scorso anno contro il Torino. Stavolta però ci sarà il pubblico e sarà una piacevolissima novità, nonostante le limitazioni ai numeri e i 15-16.000 massimo presenti sugli spalti. Per la squadra di Italiano c’è da sbloccare la quota 0 dopo la sconfitta all’esordio sul campo della Roma; esigenza però anche del Toro di Juric, che ha perso in extremis con l’Atalanta una settimana fa. Appuntamento alle ore 20,45, agli ordini del sig. Mariani e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.