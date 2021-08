Fiorentina-Torreira, la volta giusta. I retroscena dell’affare

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha definito l’arrivo di Lucas Torreira dall’Arsenal con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Acquistato nell’estate del 2018 dalla Sampdoria per 30 milioni di euro, nell’estate scorsa l’uruguaiano è stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid dopo aver giocato quasi 60 partite in Premier League con i Gunners.

A fine stagione il ritorno a Londra, con la netta sensazione di essere fuori dai piani di Arteta. E la decisione di voler tornare in Italia, dove riceverà le chiavi del centrocampo della Fiorentina. Per la buona uscita dell’affare, come vi abbiamo anticipato ieri in esclusiva e come conferma La Nazione, è stata decisiva la volontà dello stesso Torreira che dopo due anni di corte serrata ha deciso di accettare la proposta viola.