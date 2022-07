MOENA – Alle 17.00 in campo Fiorentina e Trento per la terza amichevole della squadra viola del ritiro in Trentino. Tribune già gremite di tifosi viola per assistere alla sfida. Su Fiorentinanews.com potrete seguire la consueta diretta testuale della gara. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 oppure aggiornare la pagina.