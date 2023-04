Fiorentina U15, poker al Bologna e play-off conquistati. Ecco il prossimo avversario della formazione di Magera

Oltre al successo dell’U17 di Galloppa (che non solo ha battuto la Juventus, ma si è anche guadagnata il primato nel proprio girone), anche la Fiorentina Under 15 ha trionfato nel match odierno di campionato. La formazione giovanile viola ha infatti superato per 4-1 il Bologna al “Bozzi” di Firenze.

In rete sono andati: Diousse, D’Alessandro, Cannioto e Lorusso. Con questa vittoria, la formazione di Nicola Magera chiude la regular season al 6° posto, qualificandosi per i play-off. A sfidarla ci sarà il Sassuolo, terza classificata del campionato U15 Nazionale.