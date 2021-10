Fiorentina, un debutto coi fiocchi

Un debutto coi fiocchi in casa Fiorentina. Stiamo parlando di quello avvenuto ieri nella formazione Primavera, dove, tra i pali, c’è stata la prima assoluta del portiere bulgaro Ivan Andonov.

Coi fiocchi perché la squadra è riuscita a portare a casa una vittoria convincente in trasferta a Verona e la sua porta è rimasta imbattuta (3-0 il risultato finale per la squadra allenata da Aquilani.

Ma gli aspetti positivi non si fermano ad Andonov o al risultato. C’è da sottolineare anche la tenuta difensiva della squadra che non subisce gol per il secondo match consecutivo e ritorna in corsa per i play off dopo una partenza ad handicap.