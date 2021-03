Fiorentina, una società instabile: per il CIES è dietro anche a Cagliari, Bologna e Torino

Nell’ultimo report mensile dell’Osservatorio del Calcio del Cies è stata stilata la classifica delle migliori squadre d’Europa sulla base del criterio della sostenibilità a lungo termine. Si tratta di un parametro che consente di misurare quanto una società riesce a conseguire i suoi obiettivi nel corso degli anni. Tale criterio somma tre indici: i giovani utilizzati, la stabilità della rosa in occasione delle sessioni di mercato e la stabilità contrattuale dei calciatori.

In testa c’è il Manchester United, mentre la Fiorentina è 65esima a livello europeo. Ciò che preoccupa però è il confronto con le altre italiane, dal momento che la società viola è addirittura dodicesima. Davanti a lei alcune big come Napoli, Lazio, Milan, Juventus, Inter e Atalanta, ma anche club di caratura minore come Cagliari, Sassuolo, Bologna, Torino e Udinese.