Fiorentina under 16, ecco la FORMAZIONE UFFICIALE che si giocherà lo Scudetto contro la Roma

Alle 20 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma nella finale Scudetto under 16. Allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto la squadra viola sfiderà quella giallorossa campione d’Italia, dopo aver eliminato il Parma in semifinale.

Per l’occasione Marco Capparella schiera Dolfi tra i pali, in difesa Turnone a destra, Biagioni centrale e Batignani a sinistra. Centrocampo a cinque con Sturli e Masoni sulle fasce, mentre nel mezzo agirà Ciacci supportato da Pisani e Atzeni. Tandem d’attacco formato da Maiorana e Bonanno.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Dolfi; Turnone, Biagioni, Batignani; Sturli, Pisani, Ciacci, Atzeni, Masoni; Maiorana, Bonanno. A disp.: Magalotti, Ceccarini, Arcadipane, Dipierdomenico, Santarelli, Kasala, Angiolini, Evangelista, Italiano. All.: Marco Capparella.

ROMA: De Marzi, Lulli, Cama, Arduini, Terlizzi, Nardin, Coletta, Belmonte, Cinti, Di Nunzio, Morucci. A disp.: Stomeo, Candido, De Caro, Malafronte, Panico, Scacchi, Sugamele, Tesauro, Valenza. All.: Gianluca Falsini.