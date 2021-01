L’ex portiere, Stefano Sorrentino, ha parlato a TMW della lotta per la salvezza, soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Dalla Fiorentina in giù sono tutte coinvolte. È stata l’unica squadra che non ha avuto una scossa dopo l’esonero, ha vinto poche partite. Ci si aspettava qualcosa in più. Fiorentina-Crotone sarà indicativa. Esonero di Iachini un errore Oggi può sembrare un errore, i numeri non sono buoni. I sei gol contro il Napoli pesano”.