Fiorentina-Venezia: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

In cerca di continuità per alimentare un entusiasmo che fin qui ha portato la Fiorentina alla soglia dell’Europa, con il vantaggio di giocare prima rispetto alle dirette avversarie così da poter mettere pressione in caso di risultato positivo. La squadra di Italiano attende il Venezia anche per vendicarsi della fastidiosissima sconfitta dell’andata, agli albori della fase più calda del caso Vlahovic. Appuntamento pre pasquale che vedrà il calcio d’inizio alle 16,30 agli ordini del sig. Abisso di Palermo e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio consueto per pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.