Fiorentina, vincere la Conference è possibile: le quote

Fiorentina, vincere la Conference è possibile dopo il sorteggio. Le quote dei Bookmakers.

La Fiorentina sfiderà il Lech Poznan nei quarti di finale di Conference League ed è la favorita per il passaggio del turno. Guardando oltre, i Viola se la possono giocare con tutte le avversarie rimaste. Il sogno di vincere un trofeo continentale, bissando il successo della Roma della scorsa stagione, appare un’impresa tutt’altro che impossibile.

L’uscita della Lazio in Conference, lascia solo la Fiorentina a rappresentare l’Italia nella manifestazione. La squadra di Italiano, negli ottavi, ha battuto i turchi del Sivasspor e nel prossimo turno sfiderà i polacchi del Lech Poznan. Se i Viola passeranno il turno, se la vedranno in semifinale contro la vincente di Basilea-Nizza. Le altre partite dei quarti sono Gent-West Ham e AZ Alkmaar-Anderlecht.

Entrando nel dettaglio della gara contro la formazione polacca, con l’andata che si terrà a Poznan il 13 aprile, la Fiorentina viene data per favorita a 2.00 come vincente del match su calcio.com, sito di comparazione quote e promozioni scommesse. Il pareggio a 3.30 mentre il successo dei padroni di casa a 3.75.

Per quanto riguarda gli altri incontri, il West Ham è nettamente favorito sul Gent, il Nizza sul Basilea e l’AZ Alkmaar sull’Anderlecht. Dovessero essere rispettati i pronostici appena citati, in semifinale si incontrerebbero Fiorentina-Nizza e West Ham-AZ Alkmaar. Appare evidente che si tratta di formazioni tutte alla portate dei Viola di Italiano.

D’altronde le quote vincenti Conference League attribuiscono buone probabilità alla Fiorentina di alzare al cielo il trofeo. In dettaglio, davanti a tutti gli inglesi del West Ham a quota 3.10, seguiti a breve distanza proprio dalla formazione italiana a 3.65. Leggermente più staccate il Nizza a 4.65 e l’AZ Alkmaar a 5.50.

Da questa analisi sulle quote favorite delle squadre ancora in corsa in Conference League, sia con riguardo al prossimo turno che più in generale sulla vincente torneo, si scopre come il successo della Fiorentina nella manifestazione non è un sogno ma un obiettivo possibile. Se i ragazzi di Italiano continueranno ad offrire prestazioni sugli stessi standard dell’ultimo periodo, conquistare la competizione non appare affatto remoto.

Mancano quattro partite da giocare prima della finale di Praga del 7 giugno 2023, la strada è ancora lunga ma i tifosi gigliati possono sognare un trofeo che a Firenze manca da troppo tempo.

Una settimana dopo il doppio turno di Conference contro la formazione polacca, in programma la semifinale di Coppa Italia con la Cremonese. Un incontro in cui la Fiorentina parte favorita, per provare a conquistare la finale di un torneo che manca dal 2014 mentre l’ultimo successo risale al 2001. Forse è finalmente arrivato il momento di vincere almeno un trofeo e far felice così tutto il popolo viola.