Fiorentina – Virtus Vecomp: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

MOENA – Alle 17.00 la Fiorentina scenderà di nuovo in campo. Dopo la vittoria di ieri per 9 a 0 ai danni del Levico Terme, oggi si giocherà la quarta e ultima amichevole in Val di Fassa. Italiano e i suoi sfideranno la Virtus Vecomp, squadra che milita in Serie C. Come sempre Fiorentinanews vi offre la consueta DIRETTA TESTUALE per poter seguire la Fiorentina in questa sfida precampionato.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (C); Bonaventura, Bianco, Maleh; Munteanu, Vlahovic, Saponara.