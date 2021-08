Fiorentina-Vlahovic: un rinnovo che procedeva spedito… fino alle clausole imposte dagli agenti. La parola ora a Commisso

Mancava poco al rinnovo di Dusan Vlahovic, secondo quanto riportato da Sky Sport: sul piatto c’era una richiesta di contratto da 3,5 milioni, accettata dalla Fiorentina che aveva dato l’ok anche al bonus di 2,5 milioni alla firma e a quello da 500.000 da ottenere durante la stagione. La clausola sarebbe stata fissata a 80 milioni di euro ma l’elemento che ha bloccato la trattativa è stata la richiesta di mandato esclusivo per vendere il giocatore tra un anno, a cui si sarebbero aggiunte delle percentuali sulla cessione.

Nello specifico è stato chiesto il 5% sulla vendita (se sotto gli 80 milioni) e l’80% del plusvalore su un’eventuale vendita sopra gli 80 milioni: in sostanza se la Fiorentina vendesse Vlahovic a 100 milioni, ai suoi agenti andrebbe l’80% dei 20 milioni di plusvalore (dunque 84 milioni andrebbero alla Fiorentina e 16 milioni all’entourage). I colloqui si sono quindi momentaneamente interrotti, in attesa del ritorno di Commisso che potrebbe essere decisivo per trovare una soluzione, in un senso o nell’altro.