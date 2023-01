Fiorentina, vuoi Beto? Senti Marino: “Sicuramente l’Udinese non perderà i pezzi importanti a gennaio”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato alla trasmissione TV12, intervenendo anche sulle mosse di mercato che faranno i friulani. La Fiorentina ha messo gli occhi su Beto per rinforzare il reparto offensivo, ma le sue parole sembrano chiudere alle cessioni importanti:

“Non perderemo sicuramente i pezzi importati che abbiamo, grazie alla solidità della famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori. Individualmente e collettivamente siamo forti e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, anche ora che stiamo vivendo una crisi di risultati, ma non di gioco”