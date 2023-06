“Fiorentina-West Ham finale da 52-48: i Viola non possono essere spaventati dal campionato fatto degli inglesi. Post Italiano? Baroni del Lecce sarebbe pure fiorentino…”

L’espertissimo giornalista sportivo Bruno Longhi ha commentato a Radio Sportiva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, prossima a sfidare il West Ham nella finale di Conference League. Longhi ha espresso poi anche un parere su un possibile post-Italiano dalla prossima stagione:

“La Fiorentina ha una finale da 52 e 48 perché la classifica del West Ham non può certo impensierirla. Sono convinto che possa mettere in difficoltà gli inglesi che, tra l’altro, non vincono in Europa da 38 anni. Sono molto ottimista per la Viola”.

Poi prosegue così: “Aquilani come post-Italiano? Non so se sarebbe in grado di succedergli, non ho seguito abbastanza la Primavera per poterlo dire. Ci sono però molti allenatori bravi nel nostro campionato, come quelli di Empoli e Sassuolo, per imporre un bel calcio, anche con risultati, a Firenze. Se partisse Italiano, comunque, son sicuro che la società non si farebbe trovare impreparata. Anche Baroni del Lecce potrebbe fare al caso della Viola, dato che ha proposto un bellissimo calcio ed è pure fiorentino“.