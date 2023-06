Fiorentina-West Ham: In giornata allestimento del campo e sopralluogo. Tutti al lavoro per consentire ai tifosi di assistere alla partita allo stadio

Tutte le istituzioni cittadine che hanno la competenza sull’argomento stanno lavorando con l’ACF Fiorentina per consentire ai tifosi viola che non potranno andare a Praga, di assistere alla partita allo stadio “Artemio Franchi”.

La società calcistica, già a lavoro da giorni, provvederà in giornata all’allestimento del campo dello stadio in modo da consentire alla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di poter effettuare già nell’odierna serata un sopralluogo. Ciò al fine di verificare l’idoneità e il corretto montaggio delle strutture a tutela degli spettatori.

Un’importante sinergia tra tutti gli attori coinvolti per rendere fruibile lo stadio ai tifosi viola in occasione della finale di Conference League. Ancora una volta il “fare rete”, nell’interesse della città e nel rispetto dei tifosi, è la parola d’ordine dell’importante lavoro di squadra in corso.