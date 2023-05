Fiorentina-West Ham, le scelte fallimentari della Uefa. In migliaia a Praga senza biglietto

Una marea di problemi. La gara tra Fiorentina e West Ham, finale di Conference League, se ne porta tanti dietro e il dito può essere tranquillamente puntato sulla Uefa.

La scelta di stadi con una capienza bassa per la finale della Conference si può già dire essere fallimentare. Dopo Tirana, ora Praga. L’Eden Arena è un gioiellino, come l’Arena Kombetare dove si svolse la finale dello scorso anno, ma la capienza di questi impianti è veramente ridotta.

I biglietti a disposizione della Fiorentina sono circa 5700, ma le richieste sono molte di più. E le difficoltà sono tante anche per comprare il biglietto, persino per chi ha tutti i requisiti per accedere alle varie fasi di vendita. Da Londra garantiscono la presenza di almeno 15mila tifosi inglesi, la gran parte senza biglietto. Anche fra i tifosi viola in diversi arriveranno a Praga senza tagliando – si legge su La Nazione – Oggi è prevista una riunione tra i club e la Uefa per gestire tutte le criticità emerse.