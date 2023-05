Fiorentina-West Ham passata in chiaro in TV. E (forse) ci sarà anche possibilità di scelta

Buone notizie per i tifosi della Fiorentina che speravano di poter vedere in televisione la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. La gara del 7 giugno passerà anche in chiaro (gratis) in TV e addirittura potrebbe esserci anche la possibilità di scegliere.

E’ praticamente certo il fatto che TV8, televisione visibile gratuitamente sul digitale terrestre di proprietà di Sky, farà vedere la partita. Ma secondo il sito della Uefa anche la Rai dovrebbe trasmettere l’evento per l’Italia. Per questo motivo potrebbe esserci possibilità di scelta.

Passaggio in TV anche su Sky e DAZN del match, ma potrà vedere la sfida in questi canali solo chi è abbonato.