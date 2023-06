Fiorentina-West Ham: segui la diretta testuale della finale di Conference League su Fiorentinanews.com

Ci siamo, mancano meno di 4 ore al calcio d’inizio di una delle partite più importanti degli ultimi 30 anni di Fiorentina. C’è un trofeo internazionale in palio, la Conference League, e la squadra viola se lo gioca con il West Ham di una vecchia conoscenza come David Moyes (battuto alla guida dell’Everton nel 2008). Tensione e fibrillazione alle stelle, tre città in fermento: oltre a Firenze e (una parte di) Londra naturalmente anche Praga. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 21 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fina gara.