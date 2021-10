Fiorentina Women, vittoria a Verona e quinto posto

La squadra di calcio della Fiorentina femminile ha affrontato oggi in trasferta a Verona l’Hellas, vincendo per 3-1.

Le gialloblu sono passate è passato in vantaggio al 18′ del primo tempo con Cedeño, e le viola, dopo essere riuscite ad acciuffare il pareggio al termine del primo tempo con Sara Baldi, sono andate in vantaggio nel secondo tempo grazie a un’autorete di Ambrosi, per poi allungare nuovamente le distanze grazie a una rete all’ottantesimo di Karin Lundin.

Grazie a questa vittoria, le ragazze di Panico si prendono la quinta posizione in classifica dopo questa sesta giornata di campionato.