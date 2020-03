Firenze, chiuderà anche l’aeroporto: i dettagli

L’aeroporto fiorentino di Peretola chiuderà, secondo il decreto firmato ieri sera dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli, entro 48 ore. Il decreto è stato sancito nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, con il governo che ha deciso di lasciare operativo un solo scalo per regione. Lo scalo, come si legge su firenzetoday.it, resterà operativo solo per le emergenze, sanitarie o di altra natura. In Toscana resta aperto lo scalo di Pisa (gestito, come il Vespucci di Firenze, dalla stessa società, Toscana Aeroporti), che è anche militare. Toscana Aeroporti proprio nel tardo pomeriggio di ieri aveva comunicato il drastico calo di passeggeri per i primi 11 giorni di marzo: -55% Firenze (170mila passeggeri persi) e -52% Pisa (pari a 258mila passeggeri). La chiusura dello scalo per il momento è disposta fino al 25 marzo. Tra gli aeroporti chiusi oltre a Firenze anche quelli di Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Reggio Calabria e Brindisi.