“Firenze. Famiglia. Fiorentina. Grazie ragazzi!” La squadra di Italiano riceve un particolare omaggio dopo Basilea. FOTO

Questo pomeriggio, attraverso il proprio profilo Twitter, la Fiorentina ha reso noto di un incontro molto particolare andato in scena nelle ultime ore. Un gruppo di tifosi ha voluto omaggiare la squadra di Vincenzo Italiano per il grande gesto di giovedi sera, con la squadra che si è apprestata a fermare la partita contro il Basilea per permettere di fornire i soccorsi ad un tifoso presente nel settore ospiti del St. Jakob Park. Un camion vela con l0immagine dei giocatori durante te la manovre di soccorso e la scritta “Grazie Ragazzi! Firenze. Famiglia. Fiorentina. Gesto unico al mondo per uno di noi”.

Questo il comunicato del club:

“Una ‘vela’ sul camioncino che viaggia lungo la città di Firenze. Non è una pubblicità e nemmeno campagna elettorale: è un grazie. Un grazie molto speciale quello che l’associazione Solo Viola ha dedicato alla squadra gigliata per aver fermato il gioco e consentito il pronto soccorso a un tifoso viola che si era sentito male da parte dei sanitari svizzeri, ai quali va un altro ringraziamento speciale, così come al Basilea per essersi a sua volta fermato, in attesa che la situazione si stabilizzasse. Oggi mentre la squadra si imbarcava verso Torino per la trasferta di campionato, e il tifoso sempre sotto osservazione nell’ospedale di Basilea sembra sulla via del recupero, ad incrociare il cammino della squadra proprio quel messaggio speciale I viola hanno scattato così una foto ricordo per una vittoria molto più importante di quella conquistata sul campo”.