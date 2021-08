Firenze ha voglia di una Fiorentina diversa. Italiano e un compito tutt’altro che facile

Manca poco ormai all’esordio in campionato della Fiorentina targata Vincenzo Italiano. E’ iniziata di fatto la terza stagione di Rocco Commisso, dopo due anni tutt’altro che indimenticabili. I tifosi gigliati infatti chiedono a gran voce un cambio di passo, sotto tutti i punti di vista, stufi di dover vedere la Fiorentina navigare nei bassifondi della classifica.

C’è voglia di divertirsi, di andare allo stadio ed assistere ad un calcio divertente e brillante, l’opposto di quanto espresso dalle squadre di Iachini e Prandelli. La scelta di affidare la panchina a Italiano va sicuramente in quella direzione, ma c’è da dire che i giocatori a sua disposizione sono pressoché gli stessi degli ultimi due anni, I soli Maleh e Gonzalez non bastano. Alcuni giocatori verranno senz’altro messi a nuovi dalla ‘cura Italiano’ (Saponara su tutti, tanto per fare un esempio), ma non basta. Il mercato dovrà per forza di cose puntellare una rosa ancora incompleta.

Ad Italiano l’arduo compito di invertire la rotta. Obiettivo non semplice da raggiungere nel breve periodo, servirà tempo e pazienza, ma Firenze ha una gran voglia di rivedere la Fiorentina dove merita.