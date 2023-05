“Firenze ripaga dieci volte tanto quando vinci un trofeo in Europa. Barak e Dodô acquisti azzeccati, il brasiliano ha mostrato di che pasta è fatto. Coppa Italia? Inter superiore ma giocatori e tifosi viola devono crederci”

Vincitore della Coppa delle Coppe e della Coppa Italia con la Fiorentina, l’ex giocatore gigliato Luigi Milan ha parlato al Brivido Sportivo.

L’ex calciatore gigliato si è concentrato sulla sfida di Conference League col Basilea: “Ho notato progressi importanti da parte della Fiorentina rispetto ad inizio anno. La squadra arriva con più continuità in attacco e pare aver ritrovato concretezza davanti. Dietro si è trovata la quadra”.

“E’ molto bello che la Fiorentina sia in gioco su tutti i fronti ormai a maggio. I giochi sono aperti ed è giusto cercare di non mollare niente facendo il massimo. In Coppa Italia è chiaro che l’Inter ha qualcosa in più ma è una partita secca in cui può accadere di tutto. Ci devono credere in primis i giocatori ed anche i tifosi, che devono spingere la squadra a superare i propri limiti. Non conosco bene il Basilea, ma le insidie ci sono sempre. Qualunque sia l’altra squadra però, la Fiorentina ha le carte in regola per batterla”.

“Cosa manca alla rosa viola? Molto dipende da quali sono gli obiettivi e per cosa si vuole competere. Per quanto visto finora, Barak è un tipo di acquisto azzeccato e lo stesso si può dire di Dodô. Il brasiliano è entrato nel cuore dei tifosi col suo modo di essere e di interpretare la gara. C’è voluto del tempo ma adesso fa vedere a tutti di che pasta è fatto. La squadra mi sembra competitiva, anche se il problema del gol non era stato risolto con Jovic. Cabral però finalmente è esploso, è sempre stato generoso ma ora è integrato nei meccanismi della squadra e fa gol, cosa non da poco”.

“Italiano è un allenatore interessante, emergente ma che già ha fatto vedere le proprie qualità. Fa giocare bene la squadra ed è riuscito a portare dalla sua parte gran parte della tifoseria, un ulteriore surplus. L’unità dà più possibilità di raggiungere traguardi. Quando ripenso agli anni alla Fiorentina, i ricordi sono sempre ben impressi nella testa. Vincere in campo europeo porta onore e prestigio alla squadra e alla città, che poi ti ripaga 10 volte tanto. Ho avuto la fortuna di essere decisivo per il trionfo in Coppa delle Coppe, segnando due gol all’andata ed uno al ritorno. Un grande onore essere ricordato tra i ‘Leoni di Ibrox’, spero la Fiorentina riesca ad imitarci portando a Firenze un trofeo europeo”.