Firenze riscopre una vera coppia d’attacco: Vlahovic ha trovato in Gonzalez ciò che Ribery non poteva dargli

Di strada da fare e di trofei da vincere Nico Gonzalez ne ha ancora un po’ prima di arrivare ai livelli di Franck Ribery. Ma i tifosi della Fiorentina, mentre il francese sta tornando in Serie A con un’altra maglia, si godono l’argentino.

Gonzalez ha già fatto vedere tante cose buone, andando anche in gol, ma c’è soprattutto una cosa che può dare in più rispetto a Ribery. Trattasi di quella continuità che il francese, per ovvie ragioni di età, non aveva. L’ex Bayern con Vlahovic dialogava bene, ma i suoi continui acciacchi rendevano impossibile creare un asse vincente registrato e costante.

Con Nico Gonzalez e Vlahovic, invece, la Fiorentina può finalmente avere una coppia d’attacco formidabile (all’interno di un tridente dove c’è anche Callejon). Non più un unico bomber ma due giocatori che si trovano e che, ognuno con i propri colpi, danno lustro al reparto offensivo viola.