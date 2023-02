Firenze risponde ancora presente, anche in trasferta, anche di lunedì: ecco quanti tifosi viola ci saranno a Verona

I tifosi viola risponderanno ancora una volta presente anche in trasferta, anche di lunedì pomeriggio. Addirittura 750 i supporters gigliati che si metteranno in marcia domani per raggiungere Verona per assistere dal settore ospiti a Hellas-Fiorentina, in programma alle 18.30.

Scorre buon sangue tra la tifoseria viola e quella gialloblù ma, al di là di questo, un buon numero di fiorentini sarà presente al Bentegodi considerando il giorno lavorativo e l’orario sicuramente non comodo. La spinta di Firenze per ritrovare la giusta via anche in campionato.