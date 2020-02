Firicano a FN: “Sconfitte dure, ma erano da mettere in conto. Gli arbitri devono aiutarsi di più con la tecnologia”

A Fiorentinanews.com ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano. Presente all’inaugurazione della Scuola Calcio di Di Chiara ci ha detto: “Con l’arrivo di Iachini c’è stato un miglioramento immediato che ha portato via energie importanti per la squadra. Queste battute d’arresto dovevano essere messe in conto per quanto amare sono. Dobbiamo fare i punti necessari per salvarsi e programmare la Fiorentina del prossimo anno. Contro la Sampdoria è vietato sbagliare, sia per l’ambiente che per la classifica. Sarà dura perché ho visto bene la squadra blucerchiata nelle ultime gare. Le discussioni sugli arbitri sono vecchie, credo che debbano sfruttare meglio le nuove tecnologie andando a vedere gli episodi importanti. Poi è chiaro che rimane l’interpretazione soggettiva del direttore di gara di un episodio”.