Firicano: “Mi aspetto che la Fiorentina venda Chiesa. La società ha tenuto Iachini perchè ci crede, non per mancanza di alternative”

L’ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano a Radio Sportiva ha toccato alcuni temi di attualità viola tra cui anche la conferma di Beppe Iachini: “La società gigliata ha tenuto Iachini credendoci, non penso che questo sia successo per mancanza di alternative tecniche. La Fiorentina è arrivata decima, ha fatto più di quello che gli era stato chiesto ad inizio stagione. Iachini ha convinto la proprietà a continuare insieme: ora serve praticità per stare a ridosso delle grandi squadre. Mi aspetto che Chiesa venga ceduto, ma ci sono altri giovani di prospettiva come Castrovilli e Milenkovic che avranno tanti estimatori”.

