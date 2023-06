Firicano: “Se Italiano ha seguito Baschirotto vuol dire che ci ha visto qualcosa. Igor? Qualche errore commesso sì, ma può tornare utile”

Dal Bartolozzi di Scandicci, l’ex Fiorentina, Aldo Firicano ha parlato ai media presenti, fra cui Radio Bruno, delle ultime in casa Viola, fra possibili colpi di mercato, come Baschirotto, a probabili cessioni, come quella di Igor, fino al capitolo Conference League:

“Baschirotto ha fatto un buon campionato, sarà stato sicuramente attenzionato. Se Italiano lo ha seguito vuol dire che vede delle qualità, poi nel mercato quello che sembra impossibile oggi può accadere tra qualche settimana”.

Su Igor: “Tutto dipende dalla competizione, se ce ne saranno tre, per le qualità che ha può tornare utile. Ogni anno si riparte da zero, ma al netto di qualche errore è un giocatore di qualità”.

Infine sulla Conference: “Bisogna sapere come costruire la rosa e l’immobilismo di questo momento dipende anche da questo. Giocare una terza competizione vorrebbe dire cambiare sia a livello numerico che di qualità”.