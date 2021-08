Firma sul contratto ma niente prolungamento: Una contromossa per far saltare il banco e trattenere Vlahovic?

L‘accordo con l’Atletico Madrid c’è, ma la contromossa di Rocco Commisso può far saltare il banco ed è già sul piatto di Dusan Vlahovic, che ora deve prendere una decisione sul suo futuro.

Secondo la versione del Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non gli offre un prolungamento del contratto (è in scadenza 2023), ma un sostanzioso ritocco dell’ingaggio che porterebbe l’attaccante serbo a guadagnare da 800 mila a 5 milioni di euro a stagione per le prossime due.

Nell’offerta è inclusa anche una commissione da 5 milioni per il suo agente, Darko Ristic. Viola o rojiblancos: ora la palla passa a Vlahovic